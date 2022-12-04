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  4. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum!

04.12.2022 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bileziklerdeki son durum araştırılıyor. 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları yükseldi. 18 ayar altın bilezik yüzde 2,23 yükseldi ve satış fiyatı 872 TL oldu. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 4 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Yatırım veya takı amaçlı kullanılan altın bilezik fiyatlarında dalgalı seyir bu hafta da devam etti. 22 ayar altın bileziğin satışı bin TL'yi geçti. Peki 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 4 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum!

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar? 4 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 596,12 TL'den alınıyor ve 710,39 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 755,85 TL iken satışı ise 872,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 982,94 TL'den alınırken 1.045,95 TL'den satılıyor.


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Anahtar Kelimeler:
Altın 22 ayar 14 ayar alış satış 18 ayar

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