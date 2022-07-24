Altın bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 24 Temmuz Pazar günü araştırılıyor. Peki 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu? 14 ayar altın bileziğin alışı 547,12 TL oldu. İşte ayrıntılar...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 547,12 TL'den alınıp 654,64 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 695,84 TL, satışı ise 810,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 903,32 TL'den alınıyor ve 933,97 TL'den satılıyor.

DOLAR NE KADAR?

Dolar 17,7256 TL'den, euro 18,0952 TL'den, sterlin ise 21,2748 TL'den alınıyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?

Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Merkez Bankası faiz toplantısında, politika faizinin yüzde 14'te sabit bırakılması kararına varıldı.

