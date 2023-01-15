14 ayar altın bilezik ne kadar? 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Piyasaların gidişatı için FED ve Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası faiz toplantısının FED faiz toplantısından önce, 19 Ocak'ta yapılması bekleniyor. İşte 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış/satış: 653,02 /783,44

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış/satış: 826,34 /955,00

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış/satış: 1.075,41/ 1.142,49

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. İşte 2023 FED faiz toplantısı tarihleri:

31 Ocak - 1 Şubat

21-22 Mart

2-3 Mayıs

13-14 Haziran

25-26 Temmuz

19-20 Eylül

31 Ekim - 1 Kasım

12-13 Aralık

