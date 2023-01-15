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14 ayar altın bilezik ne kadar? 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

15.01.2023 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları haftayı yükselişle kapattı. Cuma günü kapanan piyasada 14 ayar altın bilezik yüzde 1,79, 18 ayar altın bilezik yüzde 2,80 ve 22 ayar altın bilezik yüzde 1,80 değer kazandı. Altın fiyatlarının akıbeti için gözler, FED faiz toplantısına çevrildi. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 ayar altın bilezik ne kadar? 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Piyasaların gidişatı için FED ve Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası faiz toplantısının FED faiz toplantısından önce, 19 Ocak'ta yapılması bekleniyor. İşte 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik alış/satış: 653,02 /783,44

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik alış/satış: 826,34 /955,00

14 ayar altın bilezik ne kadar? 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış/satış: 1.075,41/ 1.142,49

FED FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. İşte 2023 FED faiz toplantısı tarihleri:

31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık

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