14 ayar altın bilezik ne kadar? 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılıyor. Piyasaların gidişatı için FED ve Merkez Bankası faiz kararı bekleniyor. Merkez Bankası faiz toplantısının FED faiz toplantısından önce, 19 Ocak'ta yapılması bekleniyor. İşte 15 Ocak 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik alış/satış: 653,02 /783,44
18 ayar altın bilezik alış/satış: 826,34 /955,00
22 ayar altın bilezik alış/satış: 1.075,41/ 1.142,49
Yılın ilk FED faiz toplantısı 31 Ocak - 1 Şubat tarihlerinde yapılacak. İşte 2023 FED faiz toplantısı tarihleri:
31 Ocak - 1 Şubat
21-22 Mart
2-3 Mayıs
13-14 Haziran
25-26 Temmuz
19-20 Eylül
31 Ekim - 1 Kasım
12-13 Aralık