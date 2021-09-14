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14 Eylül altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14.09.2021 08:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın piyasasındaki dalgalı seyir sürüyor. Geçtiğimiz günlerde bin 834 dolara kadar yükselen ons altın hızla bin 793 dolara kadar gerilemişti. Haftaya bin 787 dolardan başlayan ons altın bin 791 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise 485 TL'den satılıyor. İşte 14 Eylül 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Altın piyasasında son dönemlerde görülen ani hareketler hız kazanmış durumda. Gram altın geçtiğimiz hafta 475 TL'ye kadar gerilemiş, ardından değer kazanarak haftayı 485 TL'den kapatmıştı. 14 ayar altın bilezik 277,60 TL'den alınıyor ve 277,86 TL'den satılıyor. İşte 14 Eylül 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 277,60 TL, satışı ise 277,86 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 355,52 TL'den alınıp 355,85 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bileziğin alışı 444,15 TL, satışı ise 444,57 TL.

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