14 Eylül altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Altın piyasasında son dönemlerde görülen ani hareketler hız kazanmış durumda. Gram altın geçtiğimiz hafta 475 TL'ye kadar gerilemiş, ardından değer kazanarak haftayı 485 TL'den kapatmıştı. 14 ayar altın bilezik 277,60 TL'den alınıyor ve 277,86 TL'den satılıyor. İşte 14 Eylül 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bileziğin alışı 277,60 TL, satışı ise 277,86 TL.
18 ayar altın bilezik 355,52 TL'den alınıp 355,85 TL'den satılıyor.
22 ayar altın bileziğin alışı 444,15 TL, satışı ise 444,57 TL.
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