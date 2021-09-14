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14 Eylül altın fiyatları! Gram, çeyrek ve yarım altın ne kadar?

14.09.2021 08:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların "güvenli liman" olarak tercih ettiği altın fiyatlarında hareketlilik sürüyor. Geçtiğimiz hafta bin 827 dolardan bin 787 dolara kadar değer kaybeden ons altın yaklaşık yüzde 2,20 gerilemişti. Haftaya bin 787 dolardan başlayan ons altın haftanın iki gününde yükseliş kaydetti. Gram altın ise geçtiğimiz hafta 475 TL'ye kadar düşmüştü.

Haftaya 486 TL'den başlayan gram altın hafta boyu 493 TL'ye kadar değer kazandı. Güne yüzde 0,09 değer kaybıyla başlayan gram altın 485 TL'den işlem görüyor. Güne 0,14 değer kaybı ile başlayan ons altın ise bin 790 TL'den işlem görüyor. İşte 14 Eylül gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Ons altın bin 790 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcılarının favorisi gram altın 485 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altının alışı 485,46 TL, satışı 485,56 TL. Çeyrek altın 779,22 TL'den alınıp 797,01 TL'den satılıyor. Yarım altının alışı 1.553,56 TL, satışı ise 1.594,02 TL.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.228,00 TL'den alınıp 3.277,00 TL'den satılıyor. Gremse altının alışı 7.792,16 TL, satışı ise 7.970,12 TL. Ata altın 3.214,27 TL'den alınıyor, 3.295,29 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.779,12 TL, satışı ise 16.086,48 TL. İkibuçuk altın 7.792,16 TL'den alınıp 7.916,50 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.116,86 TL, satışı ise 3.178,30 TL.

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