15 Eylül altın fiyatları! Ons, gram, çeyrek altın ne kadar oldu?

Son birkaç gündür yatay ilerleyen ons altın geçtiğimiz günü bin 800 doların üzerinde kapattı. Bununla birlikte altın fiyatlarında yükseliş görüldü. Gremse altın 7.788,35 TL'den alınıp 7.966,21 TL'den satılıyor. Beşli altının alışı 15.771,41 TL, satışı ise 16.078,59 TL. İşte 15 Eylül ons, gram, çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN

Geçtiğimiz gün bin 780 dolara kadar gerileyen ons altın bin 803 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Gram altın geçtiğimiz gün 480 TL'ye kadar düşmüş ve günü 488 TL'den kapatmıştı. Güne yükselişle başlayan gram altın 489 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altının alışı 489,35 TL, satışı ise 489,42 TL. Çeyrek altın 778,84 TL'den alınıp 796,62 TL'den satılıyor. Yarım altının alışı 1.552,80 TL, satışı ise 1.593,24 TL.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.227,00 TL'den alınıp 3.276,00 TL'den satılıyor. Gremse altın 7.788,35 TL'den alınıyor ve 7.966,21 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.212,70 TL, satışı 3.293,67 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.771,41 TL'den alınıp 16.078,59 TL'den satılıyor. İkibuçuk altının alışı 7.788,35 TL, satışı ise 7.912,62 TL. Ziynet altın 3.115,34 TL'den alınıp 3.176,74 TL'den satılıyor.

