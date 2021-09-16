16 Eylül 22 ayar altın bilezik ne kadar? 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezik fiyatları yatırım yapmayı planlayan veya takı olarak kullanmak isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Ons altın geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,20 değer kaybetti. Gram altın 491-480 bandında seyrediyor. 14 ayar altın bilezik 227,28 TL'den alınıyor. İşte 14,18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bileziğin alışı 277,28 TL, satışı ise 277,54 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik 355,11 TL'den alınıp 355,44 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 443,64 TL'den alınıp 444,06 TL'den satılıyor.

