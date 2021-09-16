16 Eylül altın fiyatları! Ons, gram ve çeyrek altın ne kadar?

Ons altın güne yüzde 0,12'lik, gram altın ise yüzde 0,04'lük düşüş ile başladı. Geçtiğimiz gün 491 TL'ye kadar yükselen gram altın günlerdir 491-480 TL bandında seyrediyor. Cumhuriyet altını 3.226,00 TL'den alınıp 3.275,00 TL'den satılıyor. İşte ons, gram, çeyrek, beşli, cumhuriyet altını fiyatları...
Ons altın bin 791 dolar.
Gram altın 485 TL.
Spot altın 485,55 TL'den alınıp 485,61 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 778,32 TL, satışı ise 796,10 TL. Yarım altın 1.551,78 TL'den alınıp 1.592,20 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altının alışı ve satışı sırasıyla 3.226,00 ve 3.275,00 TL. Gremse altın 7.783,23 TL'den alınıp 7.960,98 TL'den satılıyor. Ata altın 3.210,58 TL'den alınıp 3.291,51 TL'den satılıyor.
Beşli altının alışı 15.761,04 TL, satışı ise 16.068,03 TL. İkibuçuk altın 7.783,23 TL'den alınıyor, 7.907,42 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.113,29 TL, satışı ise 3.174,65 TL.