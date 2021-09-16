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  4. 16 Eylül altın fiyatları! Ons, gram ve çeyrek altın ne kadar?

16 Eylül altın fiyatları! Ons, gram ve çeyrek altın ne kadar?

16.09.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz güne bin 804 dolardan başlayan ons altın yaklaşık yüzde 0,62 değer kaybetti ve günü bin 800 doların altında, bin 793 dolardan kapattı. Gram altın ise geçtiğimiz gün 483 TL'ye kadar düştü ve günü 485 TL'den kapattı. İşte ons, gram, çeyrek, beşli, cumhuriyet altını fiyatları...

Ons altın güne yüzde 0,12'lik, gram altın ise yüzde 0,04'lük düşüş ile başladı. Geçtiğimiz gün 491 TL'ye kadar yükselen gram altın günlerdir 491-480 TL bandında seyrediyor. Cumhuriyet altını 3.226,00 TL'den alınıp 3.275,00 TL'den satılıyor. İşte ons, gram, çeyrek, beşli, cumhuriyet altını fiyatları...

ONS ALTIN

Ons altın bin 791 dolar.

GRAM ALTIN

Gram altın 485 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 485,55 TL'den alınıp 485,61 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 778,32 TL, satışı ise 796,10 TL. Yarım altın 1.551,78 TL'den alınıp 1.592,20 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altının alışı ve satışı sırasıyla 3.226,00 ve 3.275,00 TL. Gremse altın 7.783,23 TL'den alınıp 7.960,98 TL'den satılıyor. Ata altın 3.210,58 TL'den alınıp 3.291,51 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİ BUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.761,04 TL, satışı ise 16.068,03 TL. İkibuçuk altın 7.783,23 TL'den alınıyor, 7.907,42 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.113,29 TL, satışı ise 3.174,65 TL.

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