17 Temmuz 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Dünya piyasasının gözü Temmuz ayında gerçekleştirilecek FED faiz kararına çevrildi. Bilindiği üzere FED faiz kararı doların ve altının gidişatını yakından ilgilendiriyor. Bununla beraber, piyasaların kapalı olduğu 17 Temmuz Pazar gününde altın bilezik fiyatları sorgulanmaya başlandı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 537,33 TL'den alınıyor ve 646,01 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 685,47 TL, satışı ise 800,00 TL oldu.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 887,42 TL'den alınıyor ve 921,36 TL'den satılıyor.

FED FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

FED faiz kararının 27 Temmuz'da belli olması bekleniyor.

