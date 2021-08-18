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  4. 18 Ağustos 2021 Çarşamba altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

18 Ağustos 2021 Çarşamba altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

18.08.2021 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftaya 487 TL'den başlayan gram altında günün ilk saatlerinde yaklaşık yüzde 0,29'luk bir yükseliş görüldü. Geçtiğimiz hafta ons altının bin 670 seviyesine kadar düşmesiyle 464'e kadar gerileyen gram altın son birkaç gündür yatay seyrini koruyor. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

Türk vatandaşlar tarafından yatırım, takı, düğün hediyesi olarak tercih edilen altının fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda 540 seviyesine kadar yükselen gram altında düşüş trendi sürüyor. Türk yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen gram altın geçtiğimiz hafta 464 TL'ye kadar düşmüştü. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN

Haftaya bin 780 dolar seviyesinden başlayan ons altın anlık olarak bin 789 seviyesinden işlem görüyor.

GRAM ALTIN

9 Ağustos'ta 464 TL'ye iğne atan gram altın son birkaç gündür yatay ilerliyor. Gram altın 485 TL'den işlem görüyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 484,88 TL'den alınıp 484,96 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 775,74 satışı ise 793,46 TL. Yarım altın 1.546,64 TL'den alınıyor 1.586,92 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.224,00, satışı 3.272,00 TL. Gremse altın 7.757,44 TL'den alınıyor, 7.934,61 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.199,94, satışı 3.280,61 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 15.708,82, satışı ise 16.014,80 TL. İkibuçuk altın 7.757,44 TL'den alınıp 7.881,22 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.102,98, satışı 3.164,14 TL.

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