18 Ağustos 2021 Çarşamba altın fiyatları! Gram, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Türk vatandaşlar tarafından yatırım, takı, düğün hediyesi olarak tercih edilen altının fiyatları araştırılıyor. Geçtiğimiz aylarda 540 seviyesine kadar yükselen gram altında düşüş trendi sürüyor. Türk yatırımcılar tarafından en çok tercih edilen gram altın geçtiğimiz hafta 464 TL'ye kadar düşmüştü. İşte gram, çeyrek ve yarım altın fiyatları...
Haftaya bin 780 dolar seviyesinden başlayan ons altın anlık olarak bin 789 seviyesinden işlem görüyor.
9 Ağustos'ta 464 TL'ye iğne atan gram altın son birkaç gündür yatay ilerliyor. Gram altın 485 TL'den işlem görüyor.
Spot altın 484,88 TL'den alınıp 484,96 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 775,74 satışı ise 793,46 TL. Yarım altın 1.546,64 TL'den alınıyor 1.586,92 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altınının alışı 3.224,00, satışı 3.272,00 TL. Gremse altın 7.757,44 TL'den alınıyor, 7.934,61 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.199,94, satışı 3.280,61 TL.
Beşli altının alışı 15.708,82, satışı ise 16.014,80 TL. İkibuçuk altın 7.757,44 TL'den alınıp 7.881,22 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.102,98, satışı 3.164,14 TL.
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