19 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Altın bilezikte yükseliş trendi sürüyor. 14 ayar altın bileziğin gramı 556,16 TL'den satılıyor. Faizin 100 baz puan indirilmesinin ardından döviz kuru rekor tazeledi. Merkez Bankası 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 5. kez müdahale etti. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik 555,31 TL'den alınıp 556,16 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 711,18 TL, satışı ise 712,27 TL.
22 ayar altın bilezik 888,49 TL'den alınıp 889,85 TL'den satılıyor.
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