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19 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

19.12.2021 09:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları, son zamanlarda dolarda görülen yükseliş ile değer kazanıyor. 14 ayar altın bileziğin gramı 555,31 TL oldu. Piyasaların kapanacağı 17 Aralık günü yüzde 5,31 değer kazanan dolar 16,51 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

19 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

Altın bilezikte yükseliş trendi sürüyor. 14 ayar altın bileziğin gramı 556,16 TL'den satılıyor. Faizin 100 baz puan indirilmesinin ardından döviz kuru rekor tazeledi. Merkez Bankası 17 Aralık'ta piyasaya doğrudan 5. kez müdahale etti. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 555,31 TL'den alınıp 556,16 TL'den satılıyor.

19 Aralık 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 711,18 TL, satışı ise 712,27 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 888,49 TL'den alınıp 889,85 TL'den satılıyor.

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