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19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

19.05.2022 07:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları araştırılmaya başlandı. Dolara paralel hareket eden altın bilezik fiyatları, doların FED faiz kararının ardından yükselmesiyle değer kazandı. Peki 19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Düğünü olan ya da altın bileziği yatırım amaçlı saklamak isteyen kişiler, '19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. FED faiz kararı sonucunda politika faizinin 25 baz puan artırılmasına ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildi. 19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın bilezik 514,45 TL'den alınıyor ve 618,88 TL'den satılıyor.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın bileziğin alışı 653,96 TL, satışı ise 757,00 TL.

19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik 850,23 TL'den alınıp 881,71 TL'den satılıyor.

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