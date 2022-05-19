Düğünü olan ya da altın bileziği yatırım amaçlı saklamak isteyen kişiler, '19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar?' sorusunun yanıtını araştırmaya başladı. FED faiz kararı sonucunda politika faizinin 25 baz puan artırılmasına ve yüzde 0,25-0,50 aralığına yükseltilmesine karar verildi. 19 Mayıs 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

14 ayar altın bilezik 514,45 TL'den alınıyor ve 618,88 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

18 ayar altın bileziğin alışı 653,96 TL, satışı ise 757,00 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK FİYATLARI

22 ayar altın bilezik 850,23 TL'den alınıp 881,71 TL'den satılıyor.

