2 Ocak 18 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Yatırımcıların yanı sıra düğünü olanların da sıklıkla tercih ettiği altın bilezik fiyatları, piyasaların kapalı olduğu 2 Ocak Pazar gününde araştırılıyor. 18 ayar altın bilezik, piyasaların kapanacağı cuma gününde yüzde 3,44 değer kazandı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar saf altının gramı 451,46 TL'den alınıp 452,28 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar saf altının alışı 578,18 TL, satışı ise 579,24 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

Geçtiğimiz cuma yüzde 3,45 yükselen 22 ayar altın bileziğin alışı 722,33 satışı 723,66 TL.

