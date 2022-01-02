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2 Ocak gram altın ne kadar oldu? Gram, ons, çeyrek, yarım altın ne kadar?

02.01.2022 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yatırımcıların ve vatandaşların gözdesi olan gram altında ibre yeniden yukarı çevrildi. Geçtiğimiz günlerde dolardaki gerilemeyle 700 TL'nin altına düşen gram altın, 790 TL'yi yeniden aştı. Dolara endeksli olan altın fiyatları, dolar ile paralel ilerliyor. İşte gram, ons, çeyrek, yarım altında son durum...

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 2 Ocak 2022 Pazar gününde merak konusu oldu. Gram altın geçtiğimiz cuma yüzde 3,44 değer kazandı. Gram altının alışı 792,03 TL oldu. İşte gram, ons, çeyrek, yarım altında son durum...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.295,68 TL'den alınıp 24.302,53 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise 1.829,35 dolardan alınıp 1.829,58 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 792,03 TL'den alınıp 793,48 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın: 779,57 779,67
Çeyrek altın: 1.267,25 1.297,34
Yarım altın: 2.526,59 2.594,69

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.255,00 5.334,00
Gremse altın: 12.672,53 12.973,43
Ata altın: 5.227,42 5.363,94

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın: 25.661,87 26.184,91
İkibuçuk altın: 12.672,53 12.886,15
Ziynet altın: 5.069,01 5.173,50

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Amerikan Doları
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