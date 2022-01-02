2 Ocak gram altın ne kadar oldu? Gram, ons, çeyrek, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 2 Ocak 2022 Pazar gününde merak konusu oldu. Gram altın geçtiğimiz cuma yüzde 3,44 değer kazandı. Gram altının alışı 792,03 TL oldu. İşte gram, ons, çeyrek, yarım altında son durum...
Ons altın TL bazında 24.295,68 TL'den alınıp 24.302,53 TL'den satılıyor. Dolar bazında ise 1.829,35 dolardan alınıp 1.829,58 dolardan satılıyor.
Gram altın 792,03 TL'den alınıp 793,48 TL'den satılıyor.
Spot altın: 779,57 779,67
Çeyrek altın: 1.267,25 1.297,34
Yarım altın: 2.526,59 2.594,69
Cumhuriyet altını: 5.255,00 5.334,00
Gremse altın: 12.672,53 12.973,43
Ata altın: 5.227,42 5.363,94
Beşli altın: 25.661,87 26.184,91
İkibuçuk altın: 12.672,53 12.886,15
Ziynet altın: 5.069,01 5.173,50
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