20 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

Dolara endeksli olan altın, dolar değer kazandıkça yükseliyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde 998 TL'yi gördü. Dolar ise 20 Aralık sabahına yüzde 1,70'lik yükseliş ile 16,79 TL'den başladı. 18 ayar altın bileziğin gramı 712,27 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 555,31, satışı 556,16 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin gramı 20 Aralık sabahında 711,18 TL'den alınıp 712,27 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 888,49 TL'den alınıp 889,85 TL'den satılıyor.

