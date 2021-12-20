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  4. 20 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

20 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

20.12.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Düğünlerin, takıların vazgeçilmesi altın bilezik fiyatları, dolar fiyatı ile paralel ilerliyor. Merkez Bankası'nın faizi 100 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesinin ardından dolar kurunda yükseliş görüldü. 18 ayar altın bileziğin gramı 711,18 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum...

Dolara endeksli olan altın, dolar değer kazandıkça yükseliyor. Gram altın geçtiğimiz günlerde 998 TL'yi gördü. Dolar ise 20 Aralık sabahına yüzde 1,70'lik yükseliş ile 16,79 TL'den başladı. 18 ayar altın bileziğin gramı 712,27 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum...

20 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 555,31, satışı 556,16 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin gramı 20 Aralık sabahında 711,18 TL'den alınıp 712,27 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 888,49 TL'den alınıp 889,85 TL'den satılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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