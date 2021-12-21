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21 Aralık 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir?

21.12.2021 08:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolara endeksli olan altın fiyatları dolar ile birlikte hareket ediyor. Doların geçtiğimiz gün rekor tazelemesinin ardından 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları da yükselmişti. 22 ayar altın bilezik geçtiğimiz gün 948,76 TL'ye kadar yükselmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından sonra değer kaybeden dolar, altın bilezik fiyatlarını da etkiledi. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum...

Geçtiğimiz gün 948,76 TL'ye kadar değer kazanan 22 ayar altın bilezik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 700 TL'nin altına, 18,40 TL'yi gören dolar ise 12,62 TL'ye kadar düştü. 21 Aralık sabah saatlerinde dolar yüzde 0,79'luk yükseliş ile 13,54 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum...

21 Aralık 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 419,67
SATIŞ: 497,92

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 568,11
SATIŞ: 568,24

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 686,29
SATIŞ:720,83

21 Aralık 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir?

"DOĞRUDAN VATANDAŞIMIZA ÖDENECEK"

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Vatandaşımızın bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.

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