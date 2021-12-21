21 Aralık 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum nedir?

Geçtiğimiz gün 948,76 TL'ye kadar değer kazanan 22 ayar altın bilezik Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından 700 TL'nin altına, 18,40 TL'yi gören dolar ise 12,62 TL'ye kadar düştü. 21 Aralık sabah saatlerinde dolar yüzde 0,79'luk yükseliş ile 13,54 TL oldu. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezikte son durum...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 419,67

SATIŞ: 497,92

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 568,11

SATIŞ: 568,24

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

ALIŞ: 686,29

SATIŞ:720,83

"DOĞRUDAN VATANDAŞIMIZA ÖDENECEK"

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Vatandaşımızın bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerini kullandı.



