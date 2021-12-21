21 Aralık güncel altın fiyatları ne kadar oldu? İşte gram ve çeyrek altında son durum ve güncel rakamlar!

Dolara endeksli olan altın, dolar fiyatıyla paralel ilerliyor. Çeyrek altın geçtiğimiz gün bin 700 TL'ye kadar ulaşmıştı. Geçtiğimiz gün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı sonrası açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, "Kurdaki dalgalanmayı durdurarak yeni araçları devreye alıyoruz. Vatandaşımızın bankadaki TL varlığı, mevduat kazancı kur artışından yüksekse bu getiriyi elde edecek. Kur getirisi mevduat kazancının üstünde ise aradaki fark doğrudan vatandaşımıza ödenecek." ifadelerinin ardından dolar ve altında düşüş görüldü. Geçtiğimiz gün 18,40 TL'yi gören dolar 12,62 TL'ye kadar düşmüştü. İşte gram ve çeyrek altında son durum ve güncel rakamlar!

ONS ALTIN NE KADAR?

21 Aralık sabah saatlerinde TL karşısında yüzde 1 değer kazanan ons altın 24.292,49 TL'den alınıp 24.297,50 TL'den satılıyor. Ons altının dolar bazında alışı 1.791,97 dolar, satışı ise 1.792,32 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 778,08 TL'den alınıp 778,26 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 780,20 780,35

Çeyrek altın alış/satış: 1.217,00 1.340,00

Yarım altın alış/satış: 2.434,00 3.2.674,00



