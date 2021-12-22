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  4. 22 Aralık 22 ayar bilezik kaç para? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

22 Aralık 22 ayar bilezik kaç para? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

22.12.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

22 ayar altın bilezik 948 TL'yi bularak tüm zamanların en yüksek seviyesine çıkmıştı. Düğünlerin vazgeçilmezi altın bilezik fiyatları, geçtiğimiz günlerde dolarda gerçekleşen düşüş ile geriledi. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Geçtiğimiz günlerde rekor kıran altın bilezik fiyatları, doların 18,40 TL'den, 12,30 TL'ye kadar düşmesinin ardından geriledi. 22 ayar altın bilezik 717,40 TL'den alınıyor. Güncel altın bilezik fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

22 Aralık 22 ayar bilezik kaç para? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bileziğin alışı 448,38 TL, satışı ise 451,82 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bilezik 574,24 TL'den alınıp 578,64 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 717,40 TL'den alınıyor ve 722,91 TL'den satılıyor.

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