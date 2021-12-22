22 Aralık 22 ayar bilezik kaç para? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Geçtiğimiz günlerde rekor kıran altın bilezik fiyatları, doların 18,40 TL'den, 12,30 TL'ye kadar düşmesinin ardından geriledi. 22 ayar altın bilezik 717,40 TL'den alınıyor. Güncel altın bilezik fiyatlarına haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
14 ayar altın bileziğin alışı 448,38 TL, satışı ise 451,82 TL.
18 ayar altın bilezik 574,24 TL'den alınıp 578,64 TL'den satılıyor.
22 ayar altın bilezik 717,40 TL'den alınıyor ve 722,91 TL'den satılıyor.
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