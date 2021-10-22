22 Ekim Cuma 22 ayar altın bilezik fiyatları ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Son günlerde yükselişe geçen altın fiyatları, yatırımcıların yüzünü güldürüyor. Altında yaşanan değer kazancı sonrası, gözler altın bilezik fiyatlarına çevrildi. Hafta boyunca anlık değişimler gösteren altın bilezik fiyatlarının son durumu araştırılıyor. İşte 22 Ekim Cuma 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın fiyatı alış fiyatı 299,19 TL, satış fiyatı 358,08 TL olmak üzere yüzde 0,21 değer kazandı.
18 ayar altın alış fiyatı 399,30 TL, satış fiyatı ise 399,38 olarak haftanın son işlem gününe yüzde 0,34 değer kazancıyla girdi.
22 ayar altın bilezik alış fiyatı 491,44 TL, satış fiyatı 496,77 TL olarak güncellendi.
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