BDDK'dan bankalar için sermaye kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), 17 Eylül 2026 tarihli ve 11571 sayılı Kararı kapsamında, bankaların belirli şartlarla geri aldıkları kendi hisselerinin çekirdek sermayeden indirim kalemi olarak dikkate alınmamasına karar verildi.

GERİ ALINAN HİSSELER İÇİN YIL SONUNA KADAR ESNEKLİK

Karara göre bankaların 16 Eylül 2026 tarihinden sonra Borsa İstanbul Pay Piyasası'ndan geri alım yoluyla edindikleri kendi hisse senetleri, 31 Aralık 2026 tarihine kadar belirli hesaplamalarda indirim kalemi olarak dikkate alınmayacak.

Bu kapsamda söz konusu hisseler, Bankaların Özkaynaklarına İlişkin Yönetmeliğin 9'uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a1) bendi uygulamasında çekirdek sermayeden indirilmeyecek.

KREDİ VE PİYASA RİSKİ HESAPLAMASINA DAHİL EDİLMEYECEK

BDDK kararında, geri alım yoluyla edinilen kendi hisselerinin sermaye yeterliliği hesaplamasına ilişkin bir başka düzenleme de yer aldı.

Buna göre söz konusu hisseler, kredi riskine esas tutar ve piyasa riskine esas tutar hesaplamasına da dahil edilmeyecek.

Karar, Borsa İstanbul Pay Piyasası'nda işlem gören bankaların 16 Eylül 2026 sonrasında gerçekleştirdiği hisse geri alımlarını kapsıyor ve sağlanan uygulama 31 Aralık 2026'ya kadar geçerli olacak.