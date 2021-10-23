23 ekim Cumartesi 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Hafta boyunca kimi zaman aşağı kimi zaman yukarı yönlü ibreyi göstererek yatırımcısını heyecanlandıran altın bilezik fiyatlarının, hafta sonuna nasıl bir giriş yapacağı merak konusu oldu. Gram altında yaşanan yükseliş sonrası, altın bilezik fiyatlarında da değer kazancı görüldü. İşte 23 Ekim Cumartesi 14, 18, ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın, hafta sonunun ilk gününe alış fiyatı 301,89 TL, satış fiyatı 361,21 TL'den giriş yaptı.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Yüzde 1,55 oranında değer kazancı görülen 18 ayar altının alış fiyatı 403,97 TL, satış fiyatı ise 404,18 TL olarak güncellendi.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 496,10 TL, satış fiyatı 503,23 TL oldu. 22 ayar altın bilezik fiyatlarında yüzde 1,30'luk bir değer kazancı gözlemlendi.



