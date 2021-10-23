FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 23 ekim Cumartesi 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

23 ekim Cumartesi 22 ayar altın bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

23.10.2021 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

550 TL sınırını geçerek tüm zamanların rekorunu kıran gram altın sonrası, gözler altın bilezik fiyatlarına çevrildi. Hafta boyunca anlık değişimler gösteren 22 ayar altın bilezik fiyatlarında güncel durum, yatırımcılar tarafından merak ediliyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Hafta boyunca kimi zaman aşağı kimi zaman yukarı yönlü ibreyi göstererek yatırımcısını heyecanlandıran altın bilezik fiyatlarının, hafta sonuna nasıl bir giriş yapacağı merak konusu oldu. Gram altında yaşanan yükseliş sonrası, altın bilezik fiyatlarında da değer kazancı görüldü. İşte 23 Ekim Cumartesi 14, 18, ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN NE KADAR?

14 ayar altın, hafta sonunun ilk gününe alış fiyatı 301,89 TL, satış fiyatı 361,21 TL'den giriş yaptı.

18 AYAR ALTIN NE KADAR?

Yüzde 1,55 oranında değer kazancı görülen 18 ayar altının alış fiyatı 403,97 TL, satış fiyatı ise 404,18 TL olarak güncellendi.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik alış fiyatı 496,10 TL, satış fiyatı 503,23 TL oldu. 22 ayar altın bilezik fiyatlarında yüzde 1,30'luk bir değer kazancı gözlemlendi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Asgari ücretten vergi kaldırılacak mı? "750 lira artabilir"Asgari ücretten vergi kaldırılacak mı? "750 lira artabilir"
PARTNERDünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?Dünya bu olayı konuşuyor! Gerçek silah mı verildi?
23 Ekim Cumartesi gram altın ne kadar oldu? 23 Ekim Cumartesi gram altın ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Özel'den Soylu'ya: Burnundan fitil fitil getirmezsem namerdim

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

Asgari ücret ve emekli zammında son durum

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

S&P Türkiye'nin kredi notunu teyit etti

Euro yükselince pazara koştular!

Euro yükselince pazara koştular!

Fiyatı 59,90 lira olunca akın ettiler!

Fiyatı 59,90 lira olunca akın ettiler!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Ekim ayının en ucuz sıfır arabalar listesi belli oldu!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Prof. Dr. Korkut Boratav: Hedef erken seçim!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Gram altının fiyatı tarihi seviyeye çok yakın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.