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  4. 23 Kasım 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

23 Kasım 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

23.11.2021 08:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları düğünü olanlar, altın bileziği takı olarak kullanmak isteyenler ve yatırım amaçlı saklamak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Doların değer kazanmasıyla altın bilezik fiyatlarında da yükseliş görüldü. Peki 23 Kasım 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar değer kazandı. Bununla birlikte altın fiyatlarında artış görüldü. Gram altın 663 TL, Dolar 11,40 TL oldu. 22 ayar altın bilezik 599,08 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bileziğin alışı 374,43, satışı 374,92 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik 479,53 TL'den alınıp 480,16 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 599,08 TL'den alınıyor ve 599,87 TL'den satılıyor.

23 Kasım çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?23 Kasım çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?


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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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