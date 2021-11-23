23 Kasım 22 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Geçtiğimiz günlerde açıklanan Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından dolar değer kazandı. Bununla birlikte altın fiyatlarında artış görüldü. Gram altın 663 TL, Dolar 11,40 TL oldu. 22 ayar altın bilezik 599,08 TL'den alınıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!
14 ayar altın bileziğin alışı 374,43, satışı 374,92 TL.
18 ayar altın bilezik 479,53 TL'den alınıp 480,16 TL'den satılıyor.
22 ayar altın bilezik 599,08 TL'den alınıyor ve 599,87 TL'den satılıyor.
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