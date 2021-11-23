23 Kasım çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları merak konusu oldu. Dolar 11,42 TL olmasıyla altın fiyatları da yükseliş gerçekleşti. Gram altının alışı 656,89 satışı ise 657,75 TL oldu. Ons altın dolar bazında bin 807 dolardan işlem görüyor. İşte gram, çeyrek, ons altında son durum!
Ons altının alışı 20.646,03 TL satışı ise 20.643,53 TL.
Gram altın 656,89 TL'den alınıp 657,75 TL'den satılıyor.
Spot altın alış/satış: 663,98/ 664,10
Çeyrek altın alış/satış: 1.051,02/ 1.075,42
Yarım altın alış/satış: 2.095,48/ 2.150,84
Cumhuriyet altını alış/satış: 4.353,00/ 4.419,00
Gremse altın alış/satış: 10.510,24/ 10.754,18
Ata altın alış/satış: 4.335,47 /4.446,38
Beşli altın alış/satış: 21.283,24 /21.705,68
İkibuçuk altın alış/satış: 10.510,24 /10.681,83
Ziynet altın alış/satış: 4.204,10 /4.288,52
Okuyucu Yorumları 0 yorum