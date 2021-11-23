23 Kasım çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları merak konusu oldu. Dolar 11,42 TL olmasıyla altın fiyatları da yükseliş gerçekleşti. Gram altının alışı 656,89 satışı ise 657,75 TL oldu. Ons altın dolar bazında bin 807 dolardan işlem görüyor. İşte gram, çeyrek, ons altında son durum!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alışı 20.646,03 TL satışı ise 20.643,53 TL.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 656,89 TL'den alınıp 657,75 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 663,98/ 664,10

Çeyrek altın alış/satış: 1.051,02/ 1.075,42

Yarım altın alış/satış: 2.095,48/ 2.150,84

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 4.353,00/ 4.419,00

Gremse altın alış/satış: 10.510,24/ 10.754,18

Ata altın alış/satış: 4.335,47 /4.446,38

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 21.283,24 /21.705,68

İkibuçuk altın alış/satış: 10.510,24 /10.681,83

Ziynet altın alış/satış: 4.204,10 /4.288,52

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