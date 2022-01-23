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  4. 23 Ocak ons altın kaç TL? Ons, gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

23 Ocak ons altın kaç TL? Ons, gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

23.01.2022 09:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Piyasaların gözü Fed faiz toplantısından çıkacak faiz kararına çevrildi. Geçtiğimiz haftayı yüzde 0,24'lük yükselişle tamamlayan ons altın TL bazında 24 bin 668,93 TL'den alınıp 24 bin 677,71 TL'den satılıyor. İşte ons, gram, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

Yılın ilk Fed toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Doların yönünü belirleyecek toplantı, dolara endeksli olan altın fiyatlarını da etkileyecek. Dolar 13,4709 TL'den alınıp 13,4726 TL'den satılıyor. İşte ons, gram, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının alışı 1.831,85 dolar, satışı ise 1.832,24 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 793,42 TL'den alınıp 793,59 TL'den satılıyor.

23 Ocak ons altın kaç TL? Ons, gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.264,00 / 5.343,00
Çeyrek altın: 1.269,48 /1.297,52
Yarım altın: 2.531,02 / 2.595,05

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.077,91 / 5.174,22
Gremse altın: 12.845,00 /13.026,00
Ata altın: 5.289,00 /5.342,00

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