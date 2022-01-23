23 Ocak ons altın kaç TL? Ons, gram, yarım, cumhuriyet altını ne kadar oldu?

Yılın ilk Fed toplantısı 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Doların yönünü belirleyecek toplantı, dolara endeksli olan altın fiyatlarını da etkileyecek. Dolar 13,4709 TL'den alınıp 13,4726 TL'den satılıyor. İşte ons, gram, yarım, cumhuriyet altın fiyatları...
Ons altının alışı 1.831,85 dolar, satışı ise 1.832,24 dolar.
Gram altın 793,42 TL'den alınıp 793,59 TL'den satılıyor.
Cumhuriyet altını: 5.264,00 / 5.343,00
Çeyrek altın: 1.269,48 /1.297,52
Yarım altın: 2.531,02 / 2.595,05
Ziynet altın: 5.077,91 / 5.174,22
Gremse altın: 12.845,00 /13.026,00
Ata altın: 5.289,00 /5.342,00
Okuyucu Yorumları 0 yorum