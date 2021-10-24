24 Ekim gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

18-22 Ekim haftasında dolar TL karşısında yaklaşık yüzde 3,75 değer kazandı. Son 3 haftada yaklaşık yüzde 8,51 değer kazanan dolar 9,60 TL'ye ulaştı. Dolardaki yükseliş ile gram altın 540 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın ise bin 792 dolardan işlem görüyor İşte gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Hafta içerisinde bin 813 dolara kadar ulaşan ons altın bin 792 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

18-22 Ekim haftasında yaklaşık yüzde 5,32 değer kazanan gram altın 553 TL'ye ulaştı.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 553,18/ 553,56

Çeyrek altın alış/satış: 875,96/ 895,90

Yarım altın alış/satış: 1.746,44/ 1.791,80

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet alış/satış: 3.632,00 /3.687,00

Gremse alış/satış: 8.759,55 /8.959,00

Ata alış/satış: 3.613,32 /3.704,15

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli alış/satış: 17.738,09 /18.082,38

İkibuçuk alış/satış: 8.759,55/ 8.898,72

Ziynet alış/satış: 3.503,82/ 3.572,64

