24 Ekim gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

18-22 Ekim haftasında dolar TL karşısında yaklaşık yüzde 3,75 değer kazandı. Son 3 haftada yaklaşık yüzde 8,51 değer kazanan dolar 9,60 TL'ye ulaştı. Dolardaki yükseliş ile gram altın 540 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın ise bin 792 dolardan işlem görüyor İşte gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...
Hafta içerisinde bin 813 dolara kadar ulaşan ons altın bin 792 dolardan işlem görüyor.
18-22 Ekim haftasında yaklaşık yüzde 5,32 değer kazanan gram altın 553 TL'ye ulaştı.
Spot altın alış/satış: 553,18/ 553,56
Çeyrek altın alış/satış: 875,96/ 895,90
Yarım altın alış/satış: 1.746,44/ 1.791,80
Cumhuriyet alış/satış: 3.632,00 /3.687,00
Gremse alış/satış: 8.759,55 /8.959,00
Ata alış/satış: 3.613,32 /3.704,15
Beşli alış/satış: 17.738,09 /18.082,38
İkibuçuk alış/satış: 8.759,55/ 8.898,72
Ziynet alış/satış: 3.503,82/ 3.572,64
Okuyucu Yorumları 0 yorum