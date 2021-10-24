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24 Ekim gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

24.10.2021 09:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası Para Politikası Toplantısı'nda alınan faiz indirimi kararının ardından dolarda görülen hareketlilik altın fiyatlarına da yansıdı. Gram altın geçtiğimiz aylarda gördüğü 540 TL seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Yarım altının alışı 1.746,44 TL. İşte gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

18-22 Ekim haftasında dolar TL karşısında yaklaşık yüzde 3,75 değer kazandı. Son 3 haftada yaklaşık yüzde 8,51 değer kazanan dolar 9,60 TL'ye ulaştı. Dolardaki yükseliş ile gram altın 540 TL'nin üzerinde işlem görmeye başladı. Ons altın ise bin 792 dolardan işlem görüyor İşte gram, yarım ve çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Hafta içerisinde bin 813 dolara kadar ulaşan ons altın bin 792 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

18-22 Ekim haftasında yaklaşık yüzde 5,32 değer kazanan gram altın 553 TL'ye ulaştı.

24 Ekim gram altın kaç TL? Gram, yarım, çeyrek altın ne kadar oldu?

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 553,18/ 553,56
Çeyrek altın alış/satış: 875,96/ 895,90
Yarım altın alış/satış: 1.746,44/ 1.791,80

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet alış/satış: 3.632,00 /3.687,00
Gremse alış/satış: 8.759,55 /8.959,00
Ata alış/satış: 3.613,32 /3.704,15

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli alış/satış: 17.738,09 /18.082,38
İkibuçuk alış/satış: 8.759,55/ 8.898,72
Ziynet alış/satış: 3.503,82/ 3.572,64

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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