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  4. 24 Eylül 2020 Perşembe BIST canlı borsa! TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?

24 Eylül 2020 Perşembe BIST canlı borsa! TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?

BORSA HABERLERİ  | 24.09.2020 07:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı doğalgaz haberinin ardından TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde hareketlenmeler oldu. Karadeniz'de bulunduğu açıklanan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını hareketlendirdi. Peki TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu? İşte 24 Eylül 2020 Perşembe canlı TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri fiyatları!

24 Eylül 2020 Perşembe BIST canlı borsa! TÜPRAŞ, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Türkiye'nin Karadeniz'de enerji kaynağı bulduğunu açıklaması üzerine enerji ve petrokimya hisseleri bir anda hareketlenmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklaması ile TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji kaynaklarının hisse senetlerinde sert hareketlenmeler olmaya devam ediyor. Karadeniz'de bulunan ve 20 yıl Türkiye'nin enerji ihtiyacını karşılayacak olan enerji kaynağı, enerji hisselerinin fiyatlarını etkiledi. Özellikle yatırımcılar fiyat değişiklikleri ile birlikte 24 Eylül 2020 Perşembe günü PETKİM, TÜPRAŞ ve ZORLU Enerji hisse senetleri ne kadar oldu araştırmaya başladı. İşte canlı TÜPRAS, PETKİM ve ZORLU Enerji hisse senetleri fiyatları!

TÜPRAŞ VE PETKİM HİSSE SENETLERİNDE SON DURUM NEDİR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ‘müjde’ verdiği doğalgaz açıklama yapmasının ardından piyasada hareketlilik arttı. Borsa enerji ve petrokimya hisselerinde yüzde 10’a varan hareketlenmeler yatırımcıların dikkatinden kaçmadı. Petkim, Tüpraş, Zorlu Enerji, Aygaz, Ak Enerji, Ayen Enerji ve Naturel Gaz açıklama sonrası değer artışlarıyla dikkat çeken hisseler oldu. Peki Karadeniz'de bulunan ve Türkiye'nin 20 yıl doğalgaz ihtiyacını karşılayacak olan doğalgazın etkileri nasıl olacak? 24 Eylül 2020 Perşembe doğalgaz hisseleri son durum nedir? Peki BITS, TÜPRAŞ ve PETKİM hisse senetleri son durum nedir? İşte canlı enerji kaynakları son dakika bilgileri!

BORSADA ENERJİ KAYNAKLARI HİSSE FİYATLARI ARTTI!

Geçtiğimiz hafta hareketli devam eden BITS fiyatları bugün hareketli başladı. 23 Eylül 2020 Çarşamba BIST yüzde 0.59 primle 6.48 oranında hareketle 1.102,65 seviyesinde.. 24 Eylül 2020 Perşembe BIST son durum aşağıdaki linkten canlı olarak takip edilebilir. Borsada ise enerji kaynakları hareketliliği ile dikkat çekti!

CANLI BORSA HİSSELERİ TAKİBİ

TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI NE KADAR OLDU?

Erdoğan'ın açıklaması sonrasında doğalgaz hisselerindeki hareketlenmeler yatırımcıları TÜPRAŞ hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya yönlendirdi..Geçen hafta hareketli günler geçiren TÜPRAŞ hisseleri bu gün yükselişe geçti! İşte bugünkü TÜPRAŞ hisse fiyatları ve canlı TÜPRAŞ grafik bilgisi!

CANLI TÜPRAŞ HİSSE FİYATLARI

24 Eylül 2020 Perşembe TÜPRAŞ hisse canlı grafik verileri saat 09:55'te açıklanacak. Dünkü kapanış verilerinde günlük değişim yüzde 0.06 oranıyla 0.5 oldu. Önceki kapanış fiyatı 79.3 lira olan TÜPRAŞ hisseleri bugün sabah 09:55'te tekrar güncellenecek. Yukarıda bulunan canlı TÜPRAŞ fiyatları ve grafik linkinden, TÜPRAŞ hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

PETKİM HİSSE FİYATLARI BUGÜN NE KADAR OLDU?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz bulunduğunu açıklamasının ardından yatırımcılar PETKİM hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. Geçen hafta hareketli günler geçiren PETKİM hisseleri bu gün düşüşte! İşte bugünkü PETKİM hisse fiyatları ve canlı PETKİM grafik bilgisi!

CANLI PETKİM HİSSE FİYATLARI

24 Eylül 2020 Perşembe PETKİM hisse canlı grafik verilerinde günlük değişim henüz açıklanmadı. Dünkü kapanı verilerinde yüzde -1.42 oranıyla -0.06 oldu. Önceki kapanış fiyatı 4.17 TL olan PETKİM hisseleri bugün saat 09:55'te tekrar güncellenecek. Yukarıda bulunan canlı PETKİM fiyatları ve grafik linkinden, PETKİM hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

ZORLU ENERJİ HİSSE FİYATLARI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın doğalgaz açıklamasının ardından yatırımcılar gözlerini enerji kaynaklarına çevirdi. İki gündür artışta olan Zorlu Enerji hisse fiyatları araştırılıyor. Zorlu Enerji hisse senedi fiyatları ne kadar oldu araştırması yapmaya başladı. İşte bugünkü Zorlu Enerji hisse fiyatları ve canlı Zorlu Enerji grafik bilgisi!

CANLI ZORLU ENERJİ HİSSE FİYATLARI

24 Eylül 2020 Perşembe Zorlu Enerji hisse canlı senetlerinde grafik verileri henüz açıklanmadı. Dünkü kapanış verilerinde günlük değişimle yüzde -0.38 oranıyla -0.01 oldu. Önceki kapanış fiyatı2.59 TL olan Zorlu Enerji hisseleri bugün güne 09:55'teki güncelleme ile başlayacak. Yukarıda bulunan canlı Zorlu Enerji fiyatları ve grafik linkinden, Zorlu Enerji hisselerinin; tüm detayları ve kar zarar tablosu, bilanço, şirket bilgileri, teknik analiz ve birçok detayı anlık olarak inceleyebilirsiniz.

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