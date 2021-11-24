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24 Kasım çeyrek altın kaç TL oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet, ons altın ne kadar?

24.11.2021 07:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz gün doların güne 11,40 TL seviyelerinden başlayıp günü 12,67 TL seviyelerinde kapatmasının ardından bu yükselişin altın fiyatlarına nasıl yansıdığı merak konusu oldu. Çeyrek altın bin 176 TL'ye ulaştı. İşte çeyrek, gram, cumhuriyet, ons altın fiyatları...

Geçtiğimiz gün dolar/TL kurundaki hareketlilik ile gram altın 700 TL'nin yukarısında işlem görmeye başladı. Çeyrek altının satışı bin 176 TL oldu. Dolar ise 12,74 TL seviyesine ulaşarak rekor tazeledi. İşte çeyrek, gram, cumhuriyet, ons altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın 22.843,50 TL'den alınıyor ve 22.848,51 TL'den satılıyor. Ons altının dolar bazında alışı bin 792,85 satışı bin 793,19 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın, küresel altın fiyatlarındaki hızlı gerilemeye rağmen dolar/TL’nin 13 seviyesinin üzerini görmesiyle salı günü 777 TL ile rekor tazelemişti.

Gram altın, çarşamba günü dolar/TL’deki yüksek seyrin devam etmesiyle 716,72 TL'den alınıp 719,85 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 734,34 /734,49
Çeyrek altın alış/satış: 1.146,75 /1.176,95
Yarım altın alış/satış: 2.286,34/ 2.353,91

24 Kasım çeyrek altın kaç TL oldu? Çeyrek, gram, cumhuriyet, ons altın ne kadar?

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 4.757,00 /4.829,00
Gremse altın alış/satış: 11.467,52 /11.769,53
Ata altın alış/satış: 4.730,35 /4.866,18

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 23.221,73/ 23.755,02
İkibuçuk altın alış/satış: 11.467,52 /11.690,35
Ziynet altın alış/satış: 4.587,01/ 4.693,42

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları Türk lirası
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