24 Ocak gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları!

Fed faiz toplantısında faiz artırımına ilişkin karar alınırsa bu kararın doları güçlendireceği gibi altın fiyatlarında düşüşe neden olacağı söyleniyor. Dolara endeksli altın fiyatları, doların değerine göre hareket ediyor. Gram altın 795,59 TL'den alınıyor. İşte gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Yüzde 0,27 değer kazanan ons altın 1.836,67 dolardan alınıyor ve 1.837,04 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı 795,59 TL, satışı ise 795,75 TL.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.264,00/ 5.343,00

Çeyrek altın: 1.272,95/ 1.301,06

Yarım altın: 2.537,94 /2.602,12

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.091,80 /5.188,32

Gremse altın: 12.838,00 /13.132,00

Ata altın: 5.286,00 /5.385,00

