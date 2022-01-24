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24 Ocak gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları!

24.01.2022 07:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Haftanın ilk gününde gram altında hafif yükseliş görüldü. Altın fiyatları için gözler, 25-26 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilecek Fed faiz toplantısına çevrildi. Ons altın TL bazında 24.775,95 TL'den alınıp 24.780,96 TL'den satılıyor. İşte gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları!

Fed faiz toplantısında faiz artırımına ilişkin karar alınırsa bu kararın doları güçlendireceği gibi altın fiyatlarında düşüşe neden olacağı söyleniyor. Dolara endeksli altın fiyatları, doların değerine göre hareket ediyor. Gram altın 795,59 TL'den alınıyor. İşte gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Yüzde 0,27 değer kazanan ons altın 1.836,67 dolardan alınıyor ve 1.837,04 dolardan satılıyor.

24 Ocak gram altın ne kadar? Gram, çeyrek, cumhuriyet, yarım altın fiyatları!

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altının alışı 795,59 TL, satışı ise 795,75 TL.

CUMHURİYET, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.264,00/ 5.343,00
Çeyrek altın: 1.272,95/ 1.301,06
Yarım altın: 2.537,94 /2.602,12

ZİYNET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın: 5.091,80 /5.188,32
Gremse altın: 12.838,00 /13.132,00
Ata altın: 5.286,00 /5.385,00

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