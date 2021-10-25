25 Ekim 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Son birkaç haftadır altın fiyatlarında yükseliş görülüyor. 25 Ekim gününe yüzde 1,60'lık yükseliş ile başlayan gram altın 562 TL oldu. Dolar ise yüzde 1,36'lık yükseliş ile 9, 73 TL'ye ulaştı. 14 ayar altın bilezik 321,06 TL'den alınıyor. İşte 25 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 312,06, satışı ise 312,33 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 399,65 TL'den alınıp 400,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 499,29 TL'den alınıp 499,73 TL'den satılıyor.

