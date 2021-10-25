FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 25 Ekim 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

25 Ekim 14 ayar altın bilezik ne kadar? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

25.10.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Doların yükselişi ile altın fiyatlarında da hareketlilik yaşanıyor. Yaz aylarında yatay seyreden altın fiyatları son birkaç haftadır yönünü yukarıya çevirdi. İşte 25 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Son birkaç haftadır altın fiyatlarında yükseliş görülüyor. 25 Ekim gününe yüzde 1,60'lık yükseliş ile başlayan gram altın 562 TL oldu. Dolar ise yüzde 1,36'lık yükseliş ile 9, 73 TL'ye ulaştı. 14 ayar altın bilezik 321,06 TL'den alınıyor. İşte 25 Ekim 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 312,06, satışı ise 312,33 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 399,65 TL'den alınıp 400,00 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 499,29 TL'den alınıp 499,73 TL'den satılıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
e-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldıe-Devlet üzerinden yeni hizmet! Hepsi erişime açıldı
PARTNER"Neden star olamadığını bu gece anladık!""Neden star olamadığını bu gece anladık!"
Altında son durumAltında son durum
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Soruyu duyunca neye uğradığını şaşırdı! İlginç anlar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kadınlara ve engellilere pozitif ayrımcılık mesajı

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Türk-İş, işçilerin gelir vergisi oranlarının düşürülmesini istedi

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

Milyonlarca özel sektör çalışanını ilgilendiriyor! Yargıtaydan asgari ücret kararı

24 Ekim altın bilezik fiyatları

24 Ekim altın bilezik fiyatları

İkinci elde araç satışları düştü, fiyatlar yükseldi! İşte krizin temel nedeni

İkinci elde araç satışları düştü, fiyatlar yükseldi! İşte krizin temel nedeni

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

Merkez Bankası ekim ayı faiz kararını açıkladı!

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

40 dakikalık mesafeyi 10 dakikaya indirdi

LPG otogaza 22 kuruş zam

LPG otogaza 22 kuruş zam

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.