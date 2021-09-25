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25 Eylül 22 ayar bilezik ve altın fiyatları ne kadar oldu? 25 Eylül 2021 Cumartesi 14,18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25.09.2021 10:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

25 Eylül Cumartesi günü, vatandaşlar ''22 ayar bilezik ne kadar oldu?'' sorusunun yanıtını araştırıyor. Düğün takılarının favorilerinden olan 22 ayar bilezik, kimi zaman yatırım aracı olarak da tercih edilebiliyor. Altınla birlikte düşük seyreden 22 ayar bilezik fiyatları, Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçti. Peki 25 Eylül 2021 Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları ne kadar oldu? İşte 25 Eylül Cumartesi bilezik ve altın fiyatları...

Uzun zamandır düşük seviyelerde seyreden altın fiyatları, faiz indirimi kararı sonrası yukarı yönlü ibreyi göstererek, yatırımcısına güvenli bir liman oldu. 22 ayar bilezik de, altın fiyatlarıyla paralel olarak yükselişe geçti. Düğün takılarının vazgeçilmezlerinden olan 22 ayar bilezik, yatırım aracı olarak da görülebiliyor. İşte 25 Eylül Cumartesi 14, 18 ve 22 ayar bilezik ve altın fiyatları...

25 EYLÜL'DE 22 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR OLDU?

25 Eylül Cumartesi sabahı, 22 ayar bilezik alış fiyatına 449,65 TL ile başladı. 22 ayar bilezik satış fiyatı ise 467,04 TL'yi buldu.

18 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

18 ayar bilezik, hafta sonunun ilk gününe 364,31 TL alış fiyatı ile başladı. 18 ayar bilezik satış fiyatı ise 364,43 TL'ye konumlandı.

14 AYAR BİLEZİK FİYATLARI NE KADAR?

14 ayar altın alış fiyatı 273,23 TL iken, aynı dakikalarda 14 ayar altın satış fiyatı ise 327,95 TL'ye ulaştı.


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