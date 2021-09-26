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26 Eylül gram altın kaç TL oldu? İşte ons, çeyrek, cumhuriyet altın fiyatları...

26.09.2021 09:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

20-24 Eylül haftasında dolarda görülen ani yükseliş ile gram altın da uzun süredir yatay seyrettiği 493-478 TL bandını kırdı. Haftaya 8,64 TL'den başlayan dolar piyasaların kapanacağı cuma günü 8,89 TL'ye yükseldi. Dolardaki bu yükseliş altın fiyatlarını yükseltti. Gram altın hafta boyu yaklaşık yüzde 2,40 değer kazandı.

Dolar, 20-24 Eylül haftasında TL karşısında yaklaşık yüzde 2,84 değer kazandı. Ons altın haftayı düşüşle kapatırken gram altın yüzde 1,82 yükseliş kaydetti. Gram altın hafta boyu 481 TL'ye kadar geriledikten sonra haftayı yükselişle kapattı. İşte gram, ons, çeyrek, cumhuriyet altını fiyatları...

ONS ALTIN

Haftaya bin 754 dolardan başlayan ons altın hafta boyu bin 787 dolara kadar yükselmişti. Buradan satıcı toplayan ons altın haftayı bin 750 dolardan kapattı.

GRAM ALTIN

Dolarda görülen ani yükseliş ile gram altın yaklaşık beş haftadır kıramadığı 493 TL direncini kırdı. Gram altın haftayı 499,54 TL'den kapattı.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 498,85 TL'den alınıp 499,05 TL'den satılıyor. Çeyrek altın 796,79 TL'den alınıp 814,70 TL'den satılıyor. Yarım altının alışı 1.588,61, satışı 1.629,40 TL.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.301,00 TL'den alınıp 3.351,00 TL'den satılıyor. Gremse altının alışı 7.967,94, satışı 8.146,98 TL. Ata altın 3.286,77 TL'den alınıp 3.368,41 TL'den satılıyor.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 16.135,07 TL'den alınıyor 16.443,44 TL'den satılıyor. İkibuçuk altının alışı 7.967,94, satışı 8.092,16 TL. Ziynet altın 3.187,17 TL'den alınıyor 3.248,82 TL'den satılıyor.

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