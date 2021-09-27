27 Eylül gram altın kaç TL oldu? İşte ons, çeyrek, cumhuriyet, beşli altın fiyatları...

Geçtiğimiz hafta bin 738 dolara kadar düşen ons altın son üç haftada yaklaşık yüzde 4,23 değer kaybetti. Altın fiyatlarında doların TL karşısında değer kazanmasıyla yükseliş görüldü. Gram altın haftalar sonra 500 TL'ye yeniden ulaştı. Doların değeri ise 8,87 TL. İşte ons, çeyrek, cumhuriyet, beşli altın fiyatları...

ONS ALTIN

Geçtiğimiz hafta bin 786 dolara kadar yükselen ancak haftayı düşüş ile bin 750 dolardan kapatan ons altın güne 0,44'lük yükseliş ile başladı. Ons altının fiyatı bin 758 dolar.

GRAM ALTIN

Türk yatırımcıların favorisi gram altın haftalar sonra 500 TL'ye yeniden ulaştı. Güne yaklaşık 0,32'lik yükseliş ile başlayan gram altın 501 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 501,16 TL'den alınıp 501,24 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 796,79 TL, satışı 814,70 TL. Yarım altın 1.588,61 TL'den alınıp 1.629,40 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.301,00 TL, satışı 3.351,00 TL. Gremse altın 7.967,94 TL'den alınıp 8.146,98 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.286,77 TL, satışı ise 3.368,41 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 16.135,07 TL'den alınıyor 16.443,44 TL'den satılıyor. İkibuçuk altın 7.967,94 TL'den alınıp 8.092,16 TL'den satılıyor. Ziynet altının alışı 3.187,17 TL, satışı ise 3.248,82 TL.

