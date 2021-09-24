Uzman isim: Altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyorum

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra Evergrande'nin borç krizinin tüm finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir kısmını sildi. Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından günü 497 lira seviyesinden kapattı.

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve yeni zirveyi açıkladı. Faiz indirimi sonrası herkesin beklemede olduğunu söyleyen Memiş, "Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim" dedi. İşte Memiş'in Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"YENİ ZİRVELER BEKLİYORUM"

Altın fiyatları dolar düşmeden düşmez. Gram altın /TL fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Gram altında yeni zirveler bekliyorum. Bu yılın zirvesi 560 ve üzeri olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Şuan 500 lirayı konuşuyoruz. Düğün yapacaklar, döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar rehavet içinde olmamalı. Dünya ekonomileri iyi yere gitmiyor. Gidişat meydanda. Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim. Süreç sıkıntılı.

"ZAMANINDA ALANLAR ŞANSLI"

Enflasyon düşmez kur düşmez hayat pahalı olmaya devam eder. Faiz artırımı ve indirim olduğu zaman herkes konut piyasasına yöneliyor. Döviz ve altın kısmında herkes beklemede. Zamanında alanlar ve bekleyenler şanslı.



