FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Uzman isim: Altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyorum

Uzman isim: Altın fiyatlarında yeni rekorlar bekliyorum

24.09.2021 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklamasıyla 502 liraya kadar yükselen gram altın haftayı 497 lira seviyesinden kapattı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, zamanında altın alıp bekleyen yatırımcının şanslı olduğunu söyledi ve altın fiyatlarının dolara göre hareket ettiğini bildirdi. Memiş, altın fiyatları için yeni rekorlar beklediğini açıkladı.

Altın fiyatları, ABD Hazine tahvil faizlerinin yükselmesiyle perşembe günü 6 haftanın en düşük seviyesine geriledikten sonra Evergrande'nin borç krizinin tüm finansal sisteme yayılabileceğine dair endişelerle kayıplarının bir kısmını sildi. Dün altının onsundaki düşüşe paralel değer kaybeden altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 0,18 altında 491,2 liradan tamamladı. Altının gram fiyatı, yeni güne yükselişle başlamasının ardından günü 497 lira seviyesinden kapattı.

islm-yOBD_cover

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş yatırımcıları uyardı ve yeni zirveyi açıkladı. Faiz indirimi sonrası herkesin beklemede olduğunu söyleyen Memiş, "Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim" dedi. İşte Memiş'in Habertürk canlı yayınında yaptığı açıklamalar:

"YENİ ZİRVELER BEKLİYORUM"

Altın fiyatları dolar düşmeden düşmez. Gram altın /TL fiyatında yeni zirveler bekliyorum. Gram altında yeni zirveler bekliyorum. Bu yılın zirvesi 560 ve üzeri olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Şuan 500 lirayı konuşuyoruz. Düğün yapacaklar, döviz borcu olanlar, altın borcu olanlar rehavet içinde olmamalı. Dünya ekonomileri iyi yere gitmiyor. Gidişat meydanda. Gram altın TL fiyatında yeni rekorlar beklemeye devam edeceğim. Süreç sıkıntılı.

"ZAMANINDA ALANLAR ŞANSLI"

Enflasyon düşmez kur düşmez hayat pahalı olmaya devam eder. Faiz artırımı ve indirim olduğu zaman herkes konut piyasasına yöneliyor. Döviz ve altın kısmında herkes beklemede. Zamanında alanlar ve bekleyenler şanslı.

Çin kripto para yasağına doymuyor! Şimdi de 'yasa dışı' açıklaması geldiÇin kripto para yasağına doymuyor! Şimdi de 'yasa dışı' açıklaması geldi


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dev köprünün Eyfel kulesi ile şaşırtan benzerliğiDev köprünün Eyfel kulesi ile şaşırtan benzerliği
iPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatıiPhone 13 serisi Türkiye'de ön siparişe sunuldu! İşte fiyatı
Yıldız Holding'den fiyat açıklaması!Yıldız Holding'den fiyat açıklaması!
Anahtar Kelimeler:
gram altın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

'Teşkilatçı kurye' hakkında karar verildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki: Şu ana kadar böyle bir durum yaşamadım

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Dev köprünün çelik halatları Eyfel kulesiyle eşit

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Çin kripto para yasağına doymuyor!

Akköprü HES'i 49 yıllığına işletecek!

Akköprü HES'i 49 yıllığına işletecek!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Vergi kanunları haftaya TBMM'de!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Her gün evde altın üretiyorlar! "Herkes yapabilir"

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

'Ucuz ev cenneti' olarak biliniyordu! Tavan yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Ünlü Yatırım Holding banka kurmak için başvuru yaptı

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Kraken: Bitcoin için tarihi gelişme olacak!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.