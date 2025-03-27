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27 Mart piyasalarda gün ortası! Dolar, euro, altın...

27.03.2025 13:48
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,5 değer kazanarak 9.697,92 puana çıktı.

27 Mart piyasalarda gün ortası! Dolar, euro, altın...

Dün 9.649,53 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 125,05 puan ve yüzde 1,30 artışla 9.774,58 puandan başladı. Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 48,38 puan ve yüzde 0,5 değer kazanarak 9.697,92 puana çıktı.

Endeks günün ilk yarısında en düşük 9.689,21, en yüksek 9.830,83 puanı gördü.

Günün ilk yarısında teknoloji endeksi yüzde 0,61, mali endeks yüzde 0,31, sanayi endeksi yüzde 0,91 ve hizmetler endeksi yüzde 1,06 yükseldi.

Önceki kapanışa göre, günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 78'i yükselirken, 18'i değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile ASELSAN oldu.

ALTININ ONS FİYATI NE KADAR?

Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 12 Ağustos 2026 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 43,83, bileşik getirisi de yüzde 48,63 seviyesinde gerçekleşti.

Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,0770, sterlin/dolar paritesi 1,2920 ve dolar/yen paritesi 150,9 düzeyinde bulunuyor.

İstanbul serbest piyasada dolar 38,0080 liradan, avro 40,9360 liradan satılıyor.
Uluslararası piyasalarda altının onsu yüzde 0,7 yükselişle 3 bin 40 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varili ise yüzde 0,7 azalışla 72,8 dolardan işlem görüyor.
AABu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
piyasa
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