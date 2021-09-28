28 Eylül 14 ayar altın bilezik kaç TL? İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

Altın bilezikler düğün, takı veya yatırım amaçlı kullanılıyor. Dolar kurunda son üç haftada görülen yükseliş ile birlikte altın bilezik fiyatları da yükseldi. Ons altın 28 Eylül gününde bin 751 dolar iken dolar 8,82 TL. 18 ayar bilezik ise 363,59 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları!

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bilezik 283,63 TL'den alınıp 283,90 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bileziğin alışı 363,25 TL, satışı ise 363,59 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bilezik 453,81 TL'den alınıp 454,23 TL'den satılıyor.

