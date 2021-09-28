28 Eylül çeyrek altın kaç TL? İşte gram, ons, çeyrek altın fiyatları...

Ons altın geçtiğimiz hafta bin 787 dolara kadar yükselmiş ancak söz konusu seviyeden satıcı bularak haftayı bin 750 dolardan kapatmıştı. Türk yatırımcılarının favorisi olan gram altın ise geçtiğimiz hafta 500 TL'nin üzerine çıktı. Gram altın güne 0,07'lik yükseliş ile başladı. İşte gram, ons, çeyrek altın fiyatları...

ONS ALTIN

Hafta içerisinde bin 745 dolara kadar düşen ons altın, bin 750 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Geçtiğimiz hafta yaklaşık yüzde 2,43 değer kazanan gram altın 496 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 496,12 TL'den alınıp 496,25 TL'den satılıyor. Çeyrek altınının alışı 796,16 TL, satışı ise 814,33 TL. Yarım altın 1.587,35 TL'den alınıp 1.628,66 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altını 3.300,00 TL'den alınıp 3.350,00 TL'den satılıyor. Gremse altın 7.961,63 TL'den alınıyor, 8.143,31 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.284,17 TL, satışı ise 3.366,90 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altının alışı 16.122,30 TL, satışı 16.436,05 TL. İkibuçuk altın 7.961,63 TL'den alınıp 8.088,53 TL'den satılıyor. Ziynet altın 3.184,65 TL'den alınıp 3.247,36 TL'den satılıyor.

