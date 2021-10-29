29 Ekim 18 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları!

Merkez Bankası görev değişikliği, 21 Ekim'de açıklanan faiz indirimi kararı ve doların küresel çapta değer kazanmasının ardından Dolar/TL kurunda hareketlilik meydana geldi. Dolar yaklaşık son 2 ayda yüzde 15, gram altın ise yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. 18 ayar altın bilezik 400,77 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları!

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Dolar/TL kuru altın fiyatlarını da etkiledi. 14 ayar altın bileziğin alışı 312,66, satışı ise 312,93 TL.

18 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. 18 ayar altın bilezik 400,42 TL'den alınıp 400,77 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 500,25 TL'den alınıyor, 500,69 TL'den satılıyor.

