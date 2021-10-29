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  4. 29 Ekim 18 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları!

29 Ekim 18 ayar altın bilezik kaç TL oldu? 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları!

29.10.2021 08:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki yükseliş ile altın bilezik fiyatlarında da artış görüldü. 18 ayar altın bileziğin alışı 400,42 TL oldu. 25-29 Ekim haftasında gram altın, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 573 TL'ye ulaştı. Dolar ise bu hafta en çok 9,85 TL seviyesini gördü. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları!

Merkez Bankası görev değişikliği, 21 Ekim'de açıklanan faiz indirimi kararı ve doların küresel çapta değer kazanmasının ardından Dolar/TL kurunda hareketlilik meydana geldi. Dolar yaklaşık son 2 ayda yüzde 15, gram altın ise yaklaşık yüzde 13 değer kazandı. 18 ayar altın bilezik 400,77 TL'den satılıyor. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları!

14 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

Dolar/TL kuru altın fiyatlarını da etkiledi. 14 ayar altın bileziğin alışı 312,66, satışı ise 312,93 TL.

18 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. 18 ayar altın bilezik 400,42 TL'den alınıp 400,77 TL'den satılıyor.

22 AYAR BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 500,25 TL'den alınıyor, 500,69 TL'den satılıyor.

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