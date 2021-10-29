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29 Ekim çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar oldu?

29.10.2021 07:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolar/TL kurundaki hareketlilik ile altın fiyatları yönünü yukarı çevirdi. Gram altın 25-29 Ekim haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 573 TL'ye yükselirken çeyrek altının alışı ise 877,63 TL oldu. İşte 29 Ekim gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları...

Dolarda görülen yükseliş ile altında da ibre yukarı döndü. Dolar 25-29 Ekim haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,73 TL'ye kadar yükseldi. Böylece çeyrek, gram altında da hareketlilik yaşandı. İşte 29 Ekim gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Hafta içerisinde en çok bin 811 dolara kadar yükselen ons altın bin 794 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

29 Ekim gününe yüzde 0,26'lık düşüş ile başlayan gram altın 549 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 549,87 /549,98
Çeyrek altın alış/satış: 877,63 /897,61
Yarım altın alış/satış: 1.749,78 /1.795,23

29 Ekim çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar oldu?

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 3.649,00 /3.704,00
Gremse altın alış/satış: 8.776,32/ 8.976,13
Ata altın alış/satış: 3.620,23 /3.711,23

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 17.772,05/ 18.116,97
İkibuçuk altın alış/satış: 8.776,32 /8.915,74
Ziynet altın alış/satış: 3.510,53 /3.579,47

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