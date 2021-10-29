29 Ekim çeyrek altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar oldu?

Dolarda görülen yükseliş ile altında da ibre yukarı döndü. Dolar 25-29 Ekim haftasında tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 9,73 TL'ye kadar yükseldi. Böylece çeyrek, gram altında da hareketlilik yaşandı. İşte 29 Ekim gram, çeyrek, ons, yarım altın fiyatları...
Hafta içerisinde en çok bin 811 dolara kadar yükselen ons altın bin 794 dolar.
29 Ekim gününe yüzde 0,26'lık düşüş ile başlayan gram altın 549 TL.
Spot altın alış/satış: 549,87 /549,98
Çeyrek altın alış/satış: 877,63 /897,61
Yarım altın alış/satış: 1.749,78 /1.795,23
Cumhuriyet altını alış/satış: 3.649,00 /3.704,00
Gremse altın alış/satış: 8.776,32/ 8.976,13
Ata altın alış/satış: 3.620,23 /3.711,23
Beşli altın alış/satış: 17.772,05/ 18.116,97
İkibuçuk altın alış/satış: 8.776,32 /8.915,74
Ziynet altın alış/satış: 3.510,53 /3.579,47
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