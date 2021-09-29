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  4. 29 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

29 Eylül 22 ayar altın bilezik fiyatları! 14, 18, 22 ayar altın bilezik kaç TL oldu?

29.09.2021 08:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Doların TL karşısında son üç haftada yaklaşık yüzde 6,72 değer kazanmasıyla altın bilezik fiyatları da yükselişe geçti. Dolardaki yükseliş ile son birkaç haftadır 493 TL'yi aşamayan gram altın da 500 TL'ye ulaştı. Gram altın 495 TL. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Ons altın yaklaşık son 4 haftada yüzde 4,93 değer kaybetti. Geçtiğimiz gün bin 728 dolar seviyesine kadar gerileyen ons altın bin 739 dolardan işlem görüyor. Gram altın ise doların TL karşısında yükselmesi ile yönünü yukarı çevirdi. 14 ayar saf altının satışı 281,54 TL. İşte 14, 18, 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR BİLEZİK

14 ayar bilezik 281,28 TL'den alınıp 281,54 TL'den satılıyor.

18 AYAR BİLEZİK

18 ayar bileziğin alışı 360,23 TL, satışı ise 360,56 TL.

22 AYAR BİLEZİK

22 ayar bileziğin alışı 450,04 TL, satışı ise 450,46 TL.

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