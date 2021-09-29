29 Eylül gram altın kaç TL oldu? İşte çeyrek, yarım, ons altın fiyatları...

Doların TL karşısında yönünü yukarı çevirmesi ile altın fiyatlarında da yükseliş görüldü. Geçtiğimiz gün 489 TL'ye kadar gerileyen gram altın 501 TL'ye yeniden ulaştı. Ons altın ise geçtiğimiz günü yaklaşık yüzde 0,94'lük kayıpla bin 734 dolardan kapattı. İşte çeyrek, yarım, gram, ons altın fiyatları...

ONS ALTIN

Son 4 haftadır değer kaybeden ons altın bin 738 dolardan işlem görüyor.

GRAM ALTIN

Hafta içerisinde 489 TL'ye kadar gerileyen gram altın 495 TL.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN

Spot altın 496,37 TL'den alınıyor, 496,45 TL'den satılıyor. Çeyrek altının alışı 789,54 TL, satışı ise 807,56 TL. Yarım altın 1.574,15 TL'den alınıp 1.615,12 TL'den satılıyor.

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN

Cumhuriyet altınının alışı 3.275,00 TL, satışı 3.325,00 TL. Gremse altın 7.895,44 TL'den alınıp 8.075,62 TL'den satılıyor. Ata altının alışı 3.256,87 TL, satışı ise 3.338,91 TL.

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN

Beşli altın 15.988,27 TL'den alınıyor 16.299,43 TL'den satılıyor. İkibuçuk altının alışı 7.895,44 TL, satışı ise 8.021,29 TL. Ziynet altının alışı 3.158,18 TL, satışı 3.220,37 TL.

