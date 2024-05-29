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  4. 3 günde yüzde 20 değer kazandı! Elon Musk konuştu, Nvidia hisseleri yükseldi

3 günde yüzde 20 değer kazandı! Elon Musk konuştu, Nvidia hisseleri yükseldi

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
29.05.2024 10:55
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Nvidia hisseleri bu kez Elon Musk’ın açıklamasıyla yükseldi. 3 günlük ralli yüzde 20’ye ulaştı.

3 günde yüzde 20 değer kazandı! Elon Musk konuştu, Nvidia hisseleri yükseldi

Bilançosu ve geleceğe yönelik değerlendirmesinin açıklanması sonrası piyasa değerine yüz milyarca dolarlık artış katan Nvidia hisseleri bu kez Elon Musk’ın açıklamasıyla yükseldi.

Elon Musk, daha önce destekçisi olduğu yapay zeka girişimi OpenAI’a yeni girişimi xAI ile meydan okurken yeni rekabetin çip üreticisi Nvidia’ye yarayacağı düşüncesiyle üç günlük ralli yüzde 20’ye ulaştı.

The Information’ın haberine göre Musk xAI süper bilgisayarı oluşturmak için Nvidia’in H100 grafik işlemcisini kullanacak. Cantor Fitzgerald analisti CJ Muse xAI haberlerinin yapay zeka çip harcamalarının devam edeceğine dair yatırımcılara “daha fazla güven” verdiğini söyledi.

Muse, Nvidia bilanço ve beklentilerinin 2024 yılında şirketin çiplerine yönelik talepte “boşluk yaşanma ihtimalinin tamamen ortadan kaldırdığını” söyledi

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