Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 3 Temmuz Cuma gününde araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere piyasalar cuma günü kapandı. Gram altın cuma günü yüzde 0.63'lük yükseliş kaydetti. Peki 3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar? İşte merak edilenler...
Gram altın 975,60 TL'den alınıp 976,05 TL'den satılıyor.
Ons altının dolar bazındaki alışı 1.811,13, satışı 1.811,96 dolar. Türk Lirası bazında ise 30.346,78 TL'den alınıp 30.364,44 TL'den satılıyor.
Çeyrek altın ne kadar: 1.560,97 /1.595,84
Yarım altın ne kadar: 3.112,18/ 3.191,69
Cumhuriyet altını ne kadar: 6.518,00 /6.616,00
Gremse altın ne kadar: 15.856,00/ 16.074,00
Ata altın ne kadar: 6.519,00 /6.609,00
Ziynet altın ne kadar: 6.243,87 /6.363,85
Okuyucu Yorumları 0 yorum