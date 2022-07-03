FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Borsa
  4. 3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?

3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?

03.07.2022 09:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın fiyatlarında son durum araştırılmaya başlandı. Dolarla parelel şekillenen altın fiyatları son zamanlarda değer kazandı. Peki 3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar? Düğünlerin gözdesi gram altın 976 TL'den işlem görüyor. İşte merak edilenler...

3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 3 Temmuz Cuma gününde araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere piyasalar cuma günü kapandı. Gram altın cuma günü yüzde 0.63'lük yükseliş kaydetti. Peki 3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar? İşte merak edilenler...

3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar?

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 975,60 TL'den alınıp 976,05 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazındaki alışı 1.811,13, satışı 1.811,96 dolar. Türk Lirası bazında ise 30.346,78 TL'den alınıp 30.364,44 TL'den satılıyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ne kadar: 1.560,97 /1.595,84
Yarım altın ne kadar: 3.112,18/ 3.191,69

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ne kadar: 6.518,00 /6.616,00

GREMSE, ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Gremse altın ne kadar: 15.856,00/ 16.074,00
Ata altın ne kadar: 6.519,00 /6.609,00
Ziynet altın ne kadar: 6.243,87 /6.363,85

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar?3 Temmuz 18 ayar altın bilezik ne kadar?
Benzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret ettiBenzin ve motorin fiyatları düşecek mi? Uzmanlar kritik tarihi işaret etti
Milyonların beklediği yeni asgari ücret belli olduMilyonların beklediği yeni asgari ücret belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...

Babacan, 'Bunu da gizli, saklı yapıyorlar' deyip duyurdu: Son 6 ayda...

Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

Sağlık ekibi saldırıya uğradı! Hastaneye 'geç' kaldırılan işçi yaşamını yitirdi

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Milyonların gözü kulağı 4 Temmuz'da! İşte beklenti ve ayrıntılar

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Asgari ücretle birlikte neler değişecek? Hepsi arttı...

Türkiye'de bir ilk! Bursa'da açılışı yapıldı

Türkiye'de bir ilk! Bursa'da açılışı yapıldı

Emekli maaşı ne kadar oldu?

Emekli maaşı ne kadar oldu?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Anında bulaşıyor, derinin altına yerleşiyor: Vaka sayısı patladı

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sosyal medyanın yeni dekolte trendine uydu! Önsüz kot ceketi...

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Sayısız faydasıyla ilaç gibi bir besin: En iyi çam balı markaları

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

Hemşirenin kafatası kemiği kayboldu! Harekete geçtiler

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

''Erkeklerin kondom kullanmayı reddetmelerinin binbir nedeni''

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Cinsel hayatınızdaki soru işaretlerini, riskleri ortadan kaldırmanız için en güvenilir ve iyi kondom markaları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.