Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 3 Temmuz Cuma gününde araştırılmaya başlandı. Bilindiği üzere piyasalar cuma günü kapandı. Gram altın cuma günü yüzde 0.63'lük yükseliş kaydetti. Peki 3 Temmuz gram ve çeyrek altın ne kadar? Gram, çeyrek, ons, yarım altın ne kadar? İşte merak edilenler...

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 975,60 TL'den alınıp 976,05 TL'den satılıyor.

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının dolar bazındaki alışı 1.811,13, satışı 1.811,96 dolar. Türk Lirası bazında ise 30.346,78 TL'den alınıp 30.364,44 TL'den satılıyor.

ÇEYREK VE YARIM ALTIN NE KADAR?

Çeyrek altın ne kadar: 1.560,97 /1.595,84

Yarım altın ne kadar: 3.112,18/ 3.191,69

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını ne kadar: 6.518,00 /6.616,00

GREMSE, ATA, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Gremse altın ne kadar: 15.856,00/ 16.074,00

Ata altın ne kadar: 6.519,00 /6.609,00

Ziynet altın ne kadar: 6.243,87 /6.363,85

