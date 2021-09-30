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30 Eylül 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

30.09.2021 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Döviz kurundaki hareketlilikten dolayı altın fiyatlarındaki değişiklik sürüyor. Dolar, geçtiğimiz gün 8,91 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesinden kapanış yapmıştı. Dolardaki yükseliş ile 500 TL'ye yeniden ulaşan gram altının fiyatı ise 496 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

30 Eylül 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Altın bileziği takı, düğün veya yatırım amaçlı kullanacak olanlar için altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Altın bilezik fiyatları yükseldi. Dolar, geçtiğimiz gün 8,95 TL'ye kadar yükselmişti. Gram altın ise 502 TL'ye iğne attı. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 281,17 TL, satışı ise 281,43 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 360,10 TL'den alınıyor, 360,43 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bileziğin alışı 449,88 TL, satışı ise 450,29 TL.

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