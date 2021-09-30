30 Eylül 22 ayar bilezik ne kadar? İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları

Altın bileziği takı, düğün veya yatırım amaçlı kullanacak olanlar için altın bilezik fiyatları merak konusu oldu. Altın bilezik fiyatları yükseldi. Dolar, geçtiğimiz gün 8,95 TL'ye kadar yükselmişti. Gram altın ise 502 TL'ye iğne attı. İşte 14, 18 ve 22 ayar bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK

14 ayar altın bileziğin alışı 281,17 TL, satışı ise 281,43 TL.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK

18 ayar altın bilezik 360,10 TL'den alınıyor, 360,43 TL'den satılıyor.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK

22 ayar altın bileziğin alışı 449,88 TL, satışı ise 450,29 TL.

