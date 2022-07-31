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31 Temmuz gram altın ne kadar? Gram, ons, yarım altın ne kadar oldu?

31.07.2022 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gram, ons, yarım altın fiyatları 31 Temmuz sabah saatlerinde merak konusu oldu. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen FED faiz toplantısında, faizlerin artırılması sonucuna varıldı. Bununla birlikte altın fiyatlarında da değişim meydana geldi. Peki 31 Temmuz gram altın ne kadar? Gram, ons, yarım altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

31 Temmuz gram altın ne kadar? Gram, ons, yarım altın ne kadar oldu?

Altın fiyatları piyasaların kapalı olduğu 31 Temmuz Pazar günü araştırılmaya başlandı. Bir süredir bin TL'nin altında seyreden gram altın yeniden bin TL'nin üzerinde işlem görüyor. Peki 31 Temmuz gram altın ne kadar? Gram, ons, yarım altın ne kadar oldu? İşte detaylar...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 31.626,33 TL'den alınıyor ve 31.650,63 TL'den satılıyor.

31 Temmuz gram altın ne kadar? Gram, ons, yarım altın ne kadar oldu?

GRAM, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Gram altın alış/satış: 1.016,77 /1.017,60
Çeyrek altın alış/satış: 1.626,84 /1.663,78
Yarım altın alış/satış: 3.243,50/ 3.327,56

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 6.748,00 /6.850,00
Gremse altın alış/satış: 16.408,00 /16.636,00
Ata altın alış/satış: 6.777,00/ 6.841,00

ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Ziynet altın alış/satış: 6.507,34 /6.634,76

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Anahtar Kelimeler:
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