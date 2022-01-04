Altın fiyatları araştırılıyor. Dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. Çeyrek altının satışı 1.265,384 TL oldu. Yarım altın ise 2.458,62 TL'den alınıyor. Peki 4 Ocak çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!
Ons altının TL bazında alışı 23.935,59 TL, satışı ise 23.940,60 TL oldu. Dolar bazında ons altının alışı 1.822,70 dolar, satışı ise 1.823,04 dolar.
Gram altın 770,73 TL'den alınıp 773,93 TL'den satılıyor.
Spot altın: 768,14/ 768,28
Çeyrek altın: 1.233,16 /1.265,38
Yarım altın: 2.458,62 /2.530,76
Cumhuriyet altını: 5.118,00/ 5.195,00
Gremse altın: 12.331,65 /12.653,82
Ata altın: 5.086,80 /5.231,79
Beşli altın: 24.971,59 /25.539,82
İkibuçuk altın: 12.331,65/12.568,69
Ziynet altın: 4.932,66 /5.046,05
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