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  4. 4 Ocak çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!

4 Ocak çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!

04.01.2022 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yılbaşından sonra altın fiyatlarında ibre, dolarda da olduğu gibi yukarı gösterdi. 4 Ocak sabah saatlerine düşüşle başlayan dolar, altın fiyatlarını da etkiledi. Gram altın 750 TL'nin üzerinde işlem görüyor. Çeyrek altının alışı 1.233,16 TL oldu. İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!

4 Ocak çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!

Altın fiyatları araştırılıyor. Dolara endeksli olan altın fiyatları dolarla beraber hareket ediyor. Çeyrek altının satışı 1.265,384 TL oldu. Yarım altın ise 2.458,62 TL'den alınıyor. Peki 4 Ocak çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altının TL bazında alışı 23.935,59 TL, satışı ise 23.940,60 TL oldu. Dolar bazında ons altının alışı 1.822,70 dolar, satışı ise 1.823,04 dolar.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 770,73 TL'den alınıp 773,93 TL'den satılıyor.

4 Ocak çeyrek altın ne kadar? İşte çeyrek, yarım, gram altın fiyatları!

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın: 768,14/ 768,28
Çeyrek altın: 1.233,16 /1.265,38
Yarım altın: 2.458,62 /2.530,76

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.118,00/ 5.195,00
Gremse altın: 12.331,65 /12.653,82
Ata altın: 5.086,80 /5.231,79

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın: 24.971,59 /25.539,82
İkibuçuk altın: 12.331,65/12.568,69
Ziynet altın: 4.932,66 /5.046,05

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Anahtar Kelimeler:
Amerikan Doları
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