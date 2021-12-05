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  4. 5 Aralık 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

5 Aralık 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

05.12.2021 09:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları piyasaların kapalı olduğu 5 Aralık Cuma gününde araştırılıyor. 14 ayar altın bileziğin alışı 448,02 TL oldu. Sağlıksız fiyat oluşumundan dolayı piyasaya doğrudan müdahale edildiği Merkez Bankası tarafından açıklandı. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Dolarda görülen artış ile 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları da yükselmeye devam ediyor. Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

14 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

14 ayar altın bilezik 448,02 TL'den alınıp 448,50 TL'den satılıyor.

5 Aralık 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

18 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

18 ayar altın bileziğin alışı 573,78 TL satışı ise 574,40 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK KAÇ TL?

22 ayar altın bilezik 716,83 TL'den alınıp 717,61 TL'den satılıyor.

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