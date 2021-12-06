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  4. 6 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

6 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

06.12.2021 08:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Altın bilezik fiyatları düğünü olanlar, altın bileziği takı olarak kullanmak isteyenler ve yatırım amaçlı almak isteyenler tarafından merak konusu oldu. Doların yükselmesi ile altın bilezik fiyatlarında da artış görülüyor. 18 ayar saf altın alışı 573,78 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından, piyasaya müdahale edildiğine ilişkin açıklama yapılmış ve söz konusu açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanılmıştı. 18 ayar saf altın satışı 574,40 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

6 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 448,02 TL'den alınıp 448,50 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 573,78 satışı 574,40 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 716,83 TL'den alınıyor ve 717,61 TL'den satılıyor.

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