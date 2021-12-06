6 Aralık 18 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

Geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası tarafından, piyasaya müdahale edildiğine ilişkin açıklama yapılmış ve söz konusu açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadeleri kullanılmıştı. 18 ayar saf altın satışı 574,40 TL. İşte 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik 448,02 TL'den alınıp 448,50 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 573,78 satışı 574,40 TL.
22 ayar altın bilezik 716,83 TL'den alınıyor ve 717,61 TL'den satılıyor.
Okuyucu Yorumları 0 yorum