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6 ocak gram altın ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları

06.01.2022 07:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fed'in faizleri daha erken artırabileceği ihtimaline karşılık altın fiyatlarında durgunluk görüldü. Öte yandan dolar kurunun 18,40 TL'ye yükselmesiyle tarihi rekor kıran altın fiyatları kur korumalı mevduat açıklamasının ardından gerilemişti. Altın fiyatları yeni yılda yükseliş gösterdi. İşte gram, yarım, çeyrek altın güncel fiyatları...

6 ocak gram altın ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın fiyatları

Geçtiğimiz haftalarda gram altın tüm zamanların en yüksek seviyesi olan bin 40 TL'ye kadar yükselmişti. Piyasalarda görülen hareketliliğin ardından güncel altın fiyatları merak konusu oldu. İşte gram, yarım, çeyrek altın güncel fiyatları...

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24.729,30 TL alış fiyatına, 24.734,31 TL satış fiyatına sahip. Dolar bazında ise 1.806,00 dolardan alınıp 1.806,34 dolardan satılıyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Gram altın 793,09 TL'den alınıyor ve 794,53 TL'den satılıyor.

6 ocak gram altın ne kadar? Gram, yarım, çeyrek altın güncel fiyatları

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın: 794,63 /794,78
Çeyrek altın: 1.268,94 /1.299,06
Yarım altın: 2.529,94 /2.598,12

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını: 5.261,00/ 5.340,00
Gremse altın: 12.689,36/ 12.990,61
Ata altın: 5.234,36/ 5.371,04

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın: 25.695,95 /26.219,59
İkibuçuk altın: 12.689,36 /12.903,22
Ziynet altın: 5.075,74/ 5.180,36

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Amerikan Doları
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