7 Aralık 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

16 Aralık Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında alınacak faiz kararı piyasaların yönü için oldukça önemli. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. 14 ayar altın bilezik 449,37 TL'den satılıyor. İşte 7 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...
14 ayar altın bilezik 449,05 TL'den alınıp 449,37 TL'den satılıyor.
18 ayar altın bileziğin alışı 575,10 TL, satışı ise 575,51 TL.
22 ayar altın bilezik 718,48 TL'den alınıyor ve 718,99 TL'den satılıyor.
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