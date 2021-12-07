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  4. 7 Aralık 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

7 Aralık 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

07.12.2021 07:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki yükseliş ile altın fiyatları da yükseliyor. Altın bilezik fiyatları düğünü olanlar, altın bileziği takı olarak kullanacaklar veya yatırım amaçlı almak isteyenler tarafından araştırılıyor. Dolar 13,82 TL oldu. 14 ayar altın bilezik 449,05 TL'den alınıyor. İşte 7 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

16 Aralık Perşembe günü yapılacak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplantısında alınacak faiz kararı piyasaların yönü için oldukça önemli. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. 14 ayar altın bilezik 449,37 TL'den satılıyor. İşte 7 Aralık 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik fiyatları...

7 Aralık 14 ayar altın bilezik kaç TL? 14, 18 ve 22 ayar altın bilezik ne kadar oldu?

14 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

14 ayar altın bilezik 449,05 TL'den alınıp 449,37 TL'den satılıyor.

18 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

18 ayar altın bileziğin alışı 575,10 TL, satışı ise 575,51 TL.

22 AYAR ALTIN BİLEZİK NE KADAR?

22 ayar altın bilezik 718,48 TL'den alınıyor ve 718,99 TL'den satılıyor.

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