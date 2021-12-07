7 Aralık gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

Gram altın 788,37 TL'den satılıyor. Faiz kararı piyasaların yönü için önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. İşte 7 aralık ons, gram, çeyrek altında son durum...
Ons altın TL bazında 24 bin 580,72 TL'den alınıp 24 bin 585,73 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı bin 777,58 dolar satışı ise bin 777,95 dolar.
Gram altın 787,80 TL'den alınıp 788,37 TL'den satılıyor.
Spot altın alış/satış: 790,11/ 790,27
Çeyrek altın alış/satış: 1.260,48/ 1.288,98
Yarım altın alış/satış: 2.513,09 /2.577,96
Cumhuriyet altını alış/satış: 5.223,00/ 5.302,00
Gremse altın alış/satış: 12.604,85/ 12.889,78
Ata altın alış/satış: 5.199,50 /5.329,35
Beşli altın alış/satış: 25.524,82/ 26.016,08
İkibuçuk altın alış/satış: 12.604,85/ 12.803,06
Ziynet altın alış/satış: 5.041,94 /5.140,15
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