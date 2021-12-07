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  4. 7 Aralık gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

7 Aralık gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

07.12.2021 07:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dolardaki yükseliş ile birlikte altın fiyatları da değer kazanıyor. Merkez Bankası, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" ifadelerini kullanmıştı. Gram altın 787,80 TL'den alınıyor. İşte 7 aralık ons, gram, çeyrek altında son durum...

Gram altın 788,37 TL'den satılıyor. Faiz kararı piyasaların yönü için önem arz ediyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 16 Aralık Perşembe günü toplanacak. PPK faiz kararı 14.00'te açıklanacak. İşte 7 aralık ons, gram, çeyrek altında son durum...

7 Aralık gram altın kaç TL? Gram, çeyrek, ons altın ne kadar oldu?

ONS ALTIN NE KADAR?

Ons altın TL bazında 24 bin 580,72 TL'den alınıp 24 bin 585,73 TL'den satılıyor. Dolar bazında alışı bin 777,58 dolar satışı ise bin 777,95 dolar.

GRAM ALTIN KAÇ TL?

Gram altın 787,80 TL'den alınıp 788,37 TL'den satılıyor.

SPOT, ÇEYREK, YARIM ALTIN NE KADAR?

Spot altın alış/satış: 790,11/ 790,27
Çeyrek altın alış/satış: 1.260,48/ 1.288,98
Yarım altın alış/satış: 2.513,09 /2.577,96

CUMHURİYET, GREMSE, ATA ALTIN NE KADAR?

Cumhuriyet altını alış/satış: 5.223,00/ 5.302,00
Gremse altın alış/satış: 12.604,85/ 12.889,78
Ata altın alış/satış: 5.199,50 /5.329,35

BEŞLİ, İKİBUÇUK, ZİYNET ALTIN NE KADAR?

Beşli altın alış/satış: 25.524,82/ 26.016,08
İkibuçuk altın alış/satış: 12.604,85/ 12.803,06
Ziynet altın alış/satış: 5.041,94 /5.140,15

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